Також Сили оборони України на цьому напрямку знищили та пошкодили 31 одиницю озброєння та військової техніки ворога.

Російські загарбники втратили більше роти особового складу у боях на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram.

Відео дня

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", - наголосив бригадний генерал.

Тарнавський додав, що знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, це 2 танки, 2 бронетранспортери, бойова машина піхоти, броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), командно-штабна машина (КШМ), 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", засоби радіоелектронної боротьби "Поле-21" і "Силок-01", а також зенітний ракетний комплекс "Тор".

Втрати окупантів в Україні - деталі

Збройні сили України за минулу добу, 14 травня, знищили ще 580 російських окупантів. Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 15.05.23 серед особового складу орієнтовно склали близько 199 тис. 460 (+580 за добу) осіб.

Російські окупанти, попри втрати у людях й техніці, протягом 14 травня 2023 року продовжували наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Вчора відбулось 46 боєзіткнень з загарбниками.