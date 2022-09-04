Вночі окупанти завдали удару по центральній частині міста.

Минулої ночі місто Слов’янськ зазнало чергового обстрілу російських окупантів, внаслідок чого пошкоджено один з центральних районів.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Цього разу місто "звільнили" від автомийки та спортзалу у провулку Андріївському. До спортзалу MegaGYM я ходив останні чотири місяці. Завтрашнє відвідування скасовується", - зазначив очільник громади.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти постійно обстрілюють місто. Так 2 вересня зранку російські окупанти обстріляли дитячий садок у Слов'янську. Зокрема, було зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській. На щастя, тоді обійшлось без жертв.

А 31 серпня мер міста Вадим Лях повідомив, що у Слов'янську різні ступені пошкодження отримали близько 600 будинків, а загалом в місті 615 багатоповерхівок і до 20 тис. приватних будівель.

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