На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Зранку російські окупанти обстріляли дитячий садок у Слов'янську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській. На щастя, жертв немає. Бережіть себе", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше в МВС оцінили ризики захоплення Луганської і Донецької областей росіянами. Так, за даними радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий. Водночас окупувати Донецьку область складніше. Денисенко зазначив, що інтенсивність обстрілів Луганскої області така, якої в Європі не було після 1944-1945 років.

Тим часом на Донбасі росіяни зосередили основні зусилля на двох напрямках - Бахмутському та Авдіївському. Тим часом на Краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе.

Як писав УНІАН, керівництво Росії, імовірно, готується до створення нових сил для посилення наступу на Україну восени і взимку.

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