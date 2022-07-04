Навіть президент України скаже, що зараз не час для дискусій з РФ, зазначив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США.

Рішення щодо переговорів між Україною та США для врегулювання повномасштабного конфлікту буде приймати лише український президент Володимир Зеленський.

США мають намір надавати главі України підтримку під час переговорів України та РФ, розповів координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки (консультативний орган при президентові Джо Байдені) Джон Кірбі, пише Politiko.

За його словами, навіть президент нашої країни скаже, що зараз не час для дискусій.

"І (що - Ред.) ми збираємося робити, так це продовжувати стежити за тим, щоб він міг домогтися успіху на полі бою, щоб він міг домогтися успіху за столом (переговорів - Ред.)...", - заявив координатор.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська пішли на повномасштабне вторгнення в Україну і почали бомбити військові та цивільні об'єкти. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.

Пізніше між Україною і РФ почалися мирні переговори, проте вони не призвели до припинення вогню.

На початку липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що російський лідер Володимир Путін щиро ненавидить Україну та її громадян і з ним неможливо домовитися.

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