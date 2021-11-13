У гібридній війні Росії проти Заходу Україна "фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", сказав Машовець.

Після завершення Росією широкомасштабних командно-штабних навчань у другій половині 2021 року до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад російських військ.

Про це в інтерв’ю Military Times повідомив заступник глави ОП Роман Машовець, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України. Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України", – сказав він.

Також Машовець зазначив, що у гібридній війні Росії проти Заходу Україна "фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу".

Читайте такожНаступного року Міноборони придбає нові безпілотники Bayraktar11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, у якій ішлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну.

В агентстві зазначили, що у колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішніми переміщеннями російських військ в бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада у західних ЗМІ почалась з’являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

У Міноборони України інформацію заперечували.

Це вже друга імовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Проте, як пише Bloomberg, наразі концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні у Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС та США.

Автор: Яна Ставська