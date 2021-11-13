Точних намірів Росії Вашингтон не знає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у п’ятницю, що США непокоять незвичні пересування на кордоні з Україною.

Про це пише Голос Америки.

Блінкен уточнив, що Вашингтон "не знає, якими є наміри Росії", проте зробив припущення, як діятиме Росія з огляду на агресивні дії Кремля у минулі роки.

"Відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення", – відповів держсекретар.

Читайте такожГлави МЗС України, Франції і Німеччини спробують активізувати "нормандський формат"Він вкотре нагадав, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році".

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, у якій ішлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну.

В агентстві зазначили, що у колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішніми переміщеннями російських військ в бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада у західних ЗМІ почалась з’являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

У Міноборони України інформацію заперечували.

Це вже друга імовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Проте, як пише Bloomberg, наразі концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні у Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС та США.

Автор: Яна Ставська