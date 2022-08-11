За словами міністра розвитку громад та територій, це допоможе швидко відреагувати на ситуацію з можливим пошкодженням ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури протягом опалювального сезону.

Уряд планує закупити резервний об’єм обладнання для тимчасового забезпечення теплом, енергією та водою у випадку пошкодження ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону.

На питання ведучих, чи є в Україні у наявності резервний фонд необхідних матеріалів для оперативного відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на випадок влучання ворожих ракет під час обстрілів у період опалювального сезону, Чернишов відповів, що уряд готується до швидкої реакції на будь- які можливі виклики.

"Такі речі можуть відбутися, тому що росіяни на меті мають зменшення нашої спроможності і будуть намагатися влучити в об’єкти критичної інфраструктури. Ми це бачили на цьому тижні, на прикладі ТЕЦ 3 в Харківській області, тому ми готуємося до можливих таких сценаріїв і до реакції, як міста, так і уряду на ці події", - акцентував міністр.

Він додав, що з метою швидкого реагування на будь-які сценарії подій, уряд планує закупити резервний об’єм відповідного обладнання.

"Який може тимчасово забезпечити тепло за рахунок модульних котелень, енергію - за рахунок потужних генераторів, а також постачання води. Я сподіваюсь, що він залишиться резервним, але ми накопичуємо такі резерви і мотивуємо міста, щоб вони дбали про це і додатково розгортали такі спроможності", - підкреслив Чернишов.

Міністр розвитку громад та територій відзначив, що наразі в країні триває активна підготовка до старту нового опалювального сезону.

"Всі міста України готуються до цього процесу і він відбувається майже в штатному режимі. Ми маємо штатну підготовку на початок серпня планову 60% і вже сьогодні ми досягли 65% підготовки. Це все дає можливість розраховувати на те, що ми починаємо опалювальний сезон штатно і в ті часи, коли це потрібно. Нагадаю, що ми плануємо це зробити приблизно 15 жовтня цього року, з огляду на погоді умови які будуть",- зазначив Чернишов.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що Україна готова до нового опалювального сезону майже на 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону становить 56%, мереж - 57%, об'єктів теплопостачання - 58%.

Довідка. 8 серпня в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нещодавно, внаслідок російських обстрілів, було пошкоджено ТЕЦ-3 у Харкові - це підприємство забезпечує майже третину міста теплом та гарячою водою.

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