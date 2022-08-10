Йдеться про проекти з сумою фінансування від 20 млн євро і тривалістю реалізації до 5 років.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про зменшення нормативно-правового тиску на заявників, які розробляють інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, а також на інвестор.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, йдеться про проекти з сумою фінансування від 20 млн євро та тривалістю реалізації до 5 років, які втілюються за підтримки так званих інвестиційних нянь та охоплюють сфери переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого збагачення, поводження з відходами, транспорту, логістики, освіти, охорони здоров'я тощо.

Серед іншого постанова передбачає спрощення підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту.

"Змінюється підхід до відображення юридичного, соціального, організаційного аспекту реалізації проекту. Це дозволить зменшити навантаження на ініціаторів і прискорити отримання фінансування", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, ініціація інвестиційних проектів відбуватиметься через інститути спільного інвестування.

"Заявниками, які готують такі інвестиційні проекти, тепер можуть бути інститути спільного інвестування. Така форма фінансування передбачає перерозподіл вкладень інвесторів спеціалізованими фондами. Цей формат привабливий для підприємців, адже дозволяє вигідно спрямувати їхні фінансові потоки", - додали в Мінекономіки.

Також буде прискорено розгляд проектів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. За умови, що кредитний договір вже підписаний, термін оцінки інвестиційних проектів становитиме 45 днів.

Закон про"інвестиційних нянь":

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила президентський закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційних нянь".

Законом передбачена підтримка як українських, так і іноземних інвесторів, які реалізують проекти з обсягом інвестицій від 20 млн євро у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), видобутку з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам'яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), транспорту, поводження з відходами, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, мистецтва, культури, туризму, охорони рекреаційної сфери.

Також відповідно до закону, інвестор має створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше ніж на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, де планується до реалізації проект.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом і пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових і митних пільг або забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури, необхідними для реалізації інвестиційного проекту. Зазначається, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проектом.

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