Згідно з планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 2,5 мільйонів тонн вугілля.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна готова до опалювального сезону на 60%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз всі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, розробленому урядом. Будемо прискорюватися в цьому напрямку, щоб стабільно пройти опалювальний сезон", — заявив Шмигаль.

Згідно з планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 2,5 мільйона тонн вугілля.

"Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, зараз на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком", — повідомив прем'єр.

Війна в Україні та опалювальний сезон:

Кабмін доручив до початку опалювального сезону накопичити не менше 19 млрд кубометрів газу в українських газосховищах і довести обсяги вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ до 2 млн тонн.

Фіксовані тарифи були передбачені меморандумом між урядом, "Нафтогазом" і місцевою владою, підписаному у вересні 2021 року.

30 Липня 2022 року в Кабміні уточнили дату старту опалювального сезону і вартість газу.

2 серпня 2022 року в Міненерго заявили про те, що Україна в цьому опалювальному сезоні буде розраховувати на власне вугілля.

Вас також можуть зацікавити новини: