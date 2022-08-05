На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна готова до опалювального сезону на 60%.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Зараз всі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, розробленому урядом. Будемо прискорюватися в цьому напрямку, щоб стабільно пройти опалювальний сезон", — заявив Шмигаль.
Згідно з планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 2,5 мільйона тонн вугілля.
"Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, зараз на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком", — повідомив прем'єр.
Війна в Україні та опалювальний сезон:
Кабмін доручив до початку опалювального сезону накопичити не менше 19 млрд кубометрів газу в українських газосховищах і довести обсяги вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ до 2 млн тонн.
Фіксовані тарифи були передбачені меморандумом між урядом, "Нафтогазом" і місцевою владою, підписаному у вересні 2021 року.
30 Липня 2022 року в Кабміні уточнили дату старту опалювального сезону і вартість газу.
2 серпня 2022 року в Міненерго заявили про те, що Україна в цьому опалювальному сезоні буде розраховувати на власне вугілля.
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