Окупанти справді розраховували на парад по Хрещатику, а не готувалися до опору українців.

Росіяни дійсно планували захопити Київ за 3-5 днів і застосували тактику минулого століття.

Як повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна, окупанти активно готувалися до вторгнення під виглядом проведення стратегічного командно-штабного навчання.

"Початковий план захоплення Києва був розрахований на короткострокову операцію тривалістю в 3-5 діб. Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956-му, Чехословаччині в 1968-му та в Афганістані у 1979 році. Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити сили спеціальних операцій і повітряні десанти на підступах до Києва – на аеродромах Гостомель і Васильків. Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії та обʼєкти критичної інфраструктури. Далі за умов дезорганізації і краху системи управління вони збиралися захопити урядовий квартал та ліквідувати або заарештувати українське керівництво. І натомість встановити своїх ставлеників – маріонеток", - зазначив Павлюк.

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Заступник міністра також нагадав, що у знищеній техніці окупантів знайшли парадну форму одягу. Це свідчить про те, що загарбники справді розраховували на парад по Хрещатику, а не готувалися до вуличних боїв.

"Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника було вщент розбито Силами оборони. Російські війська перегрупувались і все ще намагались захопити столицю: повністю оточити та блокувати місто, нанесенням вогневих ударів посіяти паніку серед місцевого населення та примусити силовим шляхом здатися", - зазначив Павлюк.

Плани РФ щодо Києва

24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Відразу після нападу російська влада заявила, що планує захопити Київ за три дні. Навколо Києва деякий час точилися запеклі бої, але у підсумку українським військовим вдалося відкинути росіян. Так мрії Кремля про взяття Києва за три дні провалилися.

Наприкінці 2022-го головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що РФ готує 200 тисяч загарбників, щоб кинути їх на війну проти нашої держави, і можлива ще одна спроба ворога захопити столицю України.

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