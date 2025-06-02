Моссад про операцію СБУ 'Павутина': Зеленський довів, що має козирі

Ізраїльсьска спецслужба зазначила, що Україна продемонструвала взірцеву операцію в еру війни дронів.

Ізраїльська розвідка Моссад, яку вважають однією з найпрофесійніших і найефективніших спецслужб у світі, прокоментувала спецоперацію СБУ зі знищення російських стратегічних бомбардувальників на п'ятьох тилових авіабазах.

Неофіційний акаунт Моссаду в соціальній мережі X опублікував короткий коментар щодо операції Служби безпеки України "Павутина".

"Українська операція проти Росії – це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів. Хтось сказав, що в України немає жодних карт. Він довів, що це неправда", - зазначає Моссад, публікуючи фото президента Володимира Зеленського із картковими тузами із зображенням російських стратегічних бомбардувальників.

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Довідка УНІАН: Моссад - це ізраїльська зовнішня розвідка. Її завдання — збір розвідувальної інформації, проведення спецоперацій за кордоном і боротьба з тероризмом. Вважається однією з найефективніших спецслужб світу.

Удари по авіабазах РФ - що відомо про операцію ЗСУ

Операція "Павутина" — секретна спецоперація СБУ, під час якої Україна 1 червня 2025 року вразила щонайменше п’ять російських аеродромів у глибині РФ.

СБУ завчасно доставила близько 150 ударних FPV-дронів у прихованих контейнерах на вантажівках. Після активації дрони вразили щонайменше вісім стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Операція готувалась 18 місяців і стала одним із наймасштабніших ударів України по авіаційній інфраструктурі Росії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у України "немає карт у цій війні". The Telegraph пише, що 1 червня Київ провів таємну операцію, яка може перекроїти баланс сил.

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