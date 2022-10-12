Франциск зазначив, що в ці дні його серце постійно звернене до українського народу.

Папа Римський Франциск засудив масоване бомбардування України, яке здійснила Росія, і висловив підтримку українському народу.

Франциск зазначив, що в ці дні його серце постійно звернене до українського народу, зокрема, до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування, передає Vatican News.

"Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоб зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості", - заявив він.

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Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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