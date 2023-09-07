Їх агенти фіксують те, що відбувається на півострові.

У російських загарбників виникли великі проблеми з паливом в окупованому Криму.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш". Агент зафіксував пересування колони паливозаправників, яка рухалася з боку Джанкоя до Севастополя. Вона складалася з 14 автомобілів.

"Ймовірно вони завезли паливо на окуповані території і поверталися назад. У зв'язку з ударами по нафтобазах, окупанти не можуть більше накопичувати великі запаси палива на території півострова. Це значно ускладнює їх логістику", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, після початку повномасштабної війни на військові об'єкти окупованого півострова прилітають безпілотники.

23 серпня Україна знищила на мисі Тарханкут ЗРК С-400 "Тріумф", а вже наступного дня українська розвідка провела висадку в Криму, вступивши в бій з російськими загарбниками.

Влітку морський дрон підбив неподалік від Керченського мосту російський танкер Sig, що знаходиться під американськими санкціями.

На думку співробітник Центру аналізу європейської політики Яна Калберга, українській армії потрібно пройти близько 10-15 кілометрів, щоб перерізати логістику РФ на півдні і розірвати "сухопутний коридор" до Криму.

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