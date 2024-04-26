США працюють з рядом союзників, аби задовольнити потреби України практично.

Робота щодо пошуку можливостей з надання Україні союзниками додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot триває. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-21"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

Зокрема, у міністра оборони США запитали, чи є прогрес сьогодні стосовно надання Україні більшої кількості систем Patriot, оскільки раніше ряд союзників висловили небажання передавати такі системи Україні, бо мають невелику кількість.

"Належить з'ясувати, що ми зможемо зробити у майбутньому стосовно "Петріотів". Але я можу вам сказати, що ми найсерйознішим чином продовжуємо працювати над цим. Усі країни, які мають "Петріоти", звісно, що цінують ці спроможності. Але, я сподіваюсь, що рухаючись далі, нам вдасться попрацювати з рядом країн, аби разом зібрати додаткові можливості "Петріотів", - сказав Остін.

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Він додав, що в останні кілька днів проводив розмови з європейськими колегами стосовно теми "Петріотів" та інших питань.

"Ми продовжимо працювати над цим, поки не отримаємо потрібні можливості", - додав Остін.

При цьому, міністр оборони США відзначив, що Україна потребує не лише системи Patriot, але й інші типи систем і перехоплювачів.

"Я би застеріг усіх нас з точки зору перетворення "Петріотів" на магічний засіб. Я би сказав, що це буде інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона. Як ми це говорили багато разів раніше. Це справді змінює ситуацію. Існують інші спроможності, яких вони (українці) потребують, щодо отримання яких ми наполегливо працюємо. І можливо, ми передамо їх українцям трохи швидше. Але ц робота триває й надалі", - сказав Остін.

Patriot для України - деталі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський очікує від міжнародного формату "Рамштайн" задоволення трьох пріоритетів України для втілення українських цілей на полі бою. Президент акцентував на збільшенні постачання далекобійного озброєння, посиленні повітряного щиту та збільшенні надання артилерії й відповідних снарядів. За словами Зеленського, щонайменше сім "Петріотів" необхідні Україні для посилення безпеки українських міст.

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