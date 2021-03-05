Гармаш не виключив нову ескалацію.

Переговори мінської Тристоронньої контактної групи знаходяться в глухому куті, заявив представник української делегації, журналіст Сергій Гармаш.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

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"Робота в ТКГ на сьогоднішній день як ніколи в глухому куті в тому плані, що Україна наполягає на тому, що вона повинна вести діалог з Росією, а Росія наполягає на тому, що ми повинні вести діалог з так званою "другою стороною" - Донецьком і Луганськом", - розповів він.

При цьому Гармаш не виключив ймовірності нової ескалації на лінії розмежування.

"Заява Гризлова, де він звинувачує Україну в провокуванні ескалації заздалегідь... тобто ескалація буде з того боку, але винні ми в ній заздалегідь. Це говорить про те, що буде короткострокове, сподіваюся, що короткострокове, загострення на фронті, щоб залякати українське керівництво і наших західних партнерів, які не хочуть військової ескалації, і змусити сісти за стіл переговорів безпосередньо з Донецьком і Луганськом. Мені здається, саме на це все направлено", - заявив Гармаш.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Юрій Годован