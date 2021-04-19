Заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі розкритикував нинішній формат роботи ТКГ по відеозв'язку.

Білорусь не має наміру нападати на Україну і готова надалі надавати майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Володимир Арчаков в ефірі одного з телеканалів, пише "Інтерфакс-Захід".

У Білорусі, за його словами, не бачать альтернативи Мінським угодам.

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"Ми як і раніше готові надавати майданчик для роботи Тристоронньої контактної групи, тому що ... відеоформат цей перетворюється в якесь практично марне телевізійну виставу", - сказав Арчаков, додавши про прихильність до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Він також звернувся до офіційного Києва, прокоментувавши інформацію про можливу агресію РФ проти України з білоруського напрямку.

"Користуючись нагодою, я хотів би висловити таку думку, що українська сторона могла б себе поводити стосовно нас покоректніше. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки не компетентні, щоб не відрізнити шум лісовоза з рухом колони бронетанкової техніки", - додав Арчаков.

За його словами, Білорусь, незважаючи ні на що "готова в будь-якому форматі взяти участь у врегулюванні конфліктної ситуації, що виникає і загострюється".

Що цьому передувало

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що місцем проведення переговорів ТКГ по Донбасу повинна бути нейтральна і демократична країна, наприклад, Польща. "Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - сказав Кравчук.

На цю заяву різко відреагували в МЗС Білорусі.

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Автор: Юрій Годован