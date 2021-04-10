Так Макей відреагував на слова Кравчука про можливе перенесення переговорів ТКГ до Польщі.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відреагував на слова глави української делегації на переговорах ТКГ про можливе перенесення мінських переговорів до Польщі.

В ефірі каналу "Беларусь 1" Макей заявив, що Україна нібито не хоче виконувати Мінські угоди.

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"Подібного роду вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука, - УНІАН) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Неважливо де будуть проходити ці засідання. Нехай вони навіть в Антарктиді проходять - головне, щоб був досягнутий конкретний результат. А саме - зупинені бойові дії на сході України", - заявив він.

Пропозицію Кравчука Макей назвав сміховинною, поставивши під сумнів нейтральність Польщі.

"Я не знаю звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза - жарт гідний пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більш "нейтральної" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", - заявив білоруський міністр.

Що сказав Кравчук

Раніше Кравчук заявив, що місцем проведення переговорів ТКГ щодо Донбасу повинна бути нейтральна і демократична країна, наприклад, Польща. "Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - сказав Кравчук.

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Автор: Юрій Годован