Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відреагував на слова глави української делегації на переговорах ТКГ про можливе перенесення мінських переговорів до Польщі.
В ефірі каналу "Беларусь 1" Макей заявив, що Україна нібито не хоче виконувати Мінські угоди.
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"Подібного роду вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука, - УНІАН) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Неважливо де будуть проходити ці засідання. Нехай вони навіть в Антарктиді проходять - головне, щоб був досягнутий конкретний результат. А саме - зупинені бойові дії на сході України", - заявив він.
Пропозицію Кравчука Макей назвав сміховинною, поставивши під сумнів нейтральність Польщі.
"Я не знаю звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза - жарт гідний пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більш "нейтральної" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", - заявив білоруський міністр.
Що сказав Кравчук
Раніше Кравчук заявив, що місцем проведення переговорів ТКГ щодо Донбасу повинна бути нейтральна і демократична країна, наприклад, Польща. "Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - сказав Кравчук.
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