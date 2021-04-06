На думку Кравчука, Росія не погодиться переносити переговорний процес до Польщі.

Місцем проведення переговорів ТКГ по Донбасу повинна бути нейтральна і демократична країна, наприклад, Польща.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі каналу Україна 24 у вівторок, 6 квітня.

"Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - сказав Кравчук.

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При цьому, на його думку, Росія не погодиться переносити переговорний процес до Польщі.

"Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - резюмував глава делегації.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Увечері, 31 березня, українська делегація у ТКГ за результатами засідання поінформувала, що Росія відкинула усі прохання припинити вогонь на фронті.

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Автор: Денис Прядко