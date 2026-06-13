Путін буде воювати, поки не захопить Донбас: нардеп про долю мирних переговорів

Кремлівському диктатору важливо зберегти обличчя, наголосив Костенко.

Російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у війні проти України, не досягнувши жодної своєї цілі. Але без цього він не може закінчити війну.

Таку думку висловив Роман Костенко – нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, в етері "Говорить великий Львів". "Те, що говорить наша розвідка і те, що ми аналізуємо, мінімальна ціль, яку Путін може продати як проміжну – це захоплення Донбасу. Поки він його не захопить, то буде намагатися або торгуватися, або вести далі бойові дії", – сказав Костенко.

Він додав, що Путіну це необхідно для того, щоб залишатися хоча б регіональним лідером. Йому необхідна якась перемога у війні, щоб зберегти власне обличчя. Водночас він додав, що позиція України стала значно сильнішою, ніж була під час переговорів восени та взимку.

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"Ми маємо зараз протилежну ситуацію... Ми їх практично зупинили. Так, вони десь просуваються, але несуть шалені втрати на полі бою. Є блокада Криму - важливий елемент мирного треку. Наші діпстрайки знищили 30-40% російської нафтопереробної галузі. Плюс декілька політичних ударів по Москві та Пітеру під час візиту Путіна. Це вже все те, що формує нашу переговорну позицію", - підкреслив нардеп.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що наступного місяця Європа хоче провести переговори з РОсією про закінчення війни в Україні. Для цього Європа хоче заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа.

У Москві ж заявили, що крім відкритих контактів, РФ та Україна має й закриті переговори. Зазначається, що прикладом таких закритих зустрічей став візит російського бізнесмена до Києва.

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