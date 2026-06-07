У Москві розповіли про 'закриті' контакти з Києвом щодо закінчення війни

У Кремлі натякнули, хто їздив на неофіційні переговори до Києва.

Відомий російський бізнесмен приїжджав до Києва для негласних переговорів про мир. Про це розповів російським ЗМІ помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"У нас є як відкриті, так і закриті [контакти з Україною]. Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - сказав він.

При цьому Ушаков відмовився розкрити ім'я бізнесмена, який відвідував Київ.

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"[До Києва їздив] досить великий бізнесмен. Його багато хто знає", – заявив помічник Путіна.

Хто їздив до Києва: що відомо

Як писав УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін, коментуючи відкритий лист Зеленського, заявив, що "один із представників [російських] бізнес-кіл" на запрошення України та з дозволу Москви їздив до Києва для негласних переговорів про мир.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко напередодні заявив, що такі переговори, ймовірно, дійсно мали місце. За його словами, судячи з усього, з Володимиром Зеленським міг зустрічатися олігарх Роман Абрамович.

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