У Москві розповіли про 'закриті' контакти з Києвом щодо закінчення війни

Відомий російський бізнесмен приїжджав до Києва для негласних переговорів про мир. Про це розповів російським ЗМІ помічник президента РФ Юрій Ушаков.
"У нас є як відкриті, так і закриті [контакти з Україною]. Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", - сказав він.
При цьому Ушаков відмовився розкрити ім'я бізнесмена, який відвідував Київ.
"[До Києва їздив] досить великий бізнесмен. Його багато хто знає", – заявив помічник Путіна.
Хто їздив до Києва: що відомо
Як писав УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін, коментуючи відкритий лист Зеленського, заявив, що "один із представників [російських] бізнес-кіл" на запрошення України та з дозволу Москви їздив до Києва для негласних переговорів про мир.
Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко напередодні заявив, що такі переговори, ймовірно, дійсно мали місце. За його словами, судячи з усього, з Володимиром Зеленським міг зустрічатися олігарх Роман Абрамович.