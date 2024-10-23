За його словами, це не зупинить бойові дії.

Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, будь-які перемовини не виключають оборонних і наступальних дій, однак ухвалення політичних рішень веде до завершення гарячої стадії:

"Ось вам живий приклад. Ми вирішили на першому Саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так? Іншими словами: ми не атакуємо їх енергетику, вони не атакують нашу енергетику. Чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю, так".

Зеленський додав, що припинення ударів по енергетиці призведе до "зменшення градусу", так само як і припинення російських ударів по зерновому коридору, українським портам та суднам.

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"Якщо ми говоримо про вільне судноплавство, те рішення, яке може бути на Саміті, - по цивільних кораблях ніхто не має права бити і не можна блокувати моря, передусім Чорне море, в нашому випадку. Але це не значить, що вони не будуть застосовувати, наприклад, дрони по якихось наших військових цілях, а ми не будемо атакувати їхні військові цілі", - зазначив президент.

Припинення ударів по енергетиці

Нагадаємо, після початку української операції в Курській області The Washington Post повідомляв, що у серпні представники України та Росії планували переговори щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

За даними Le Monde, Катар запропонував провести таку зустріч після проведення першого Саміту миру в Швейцарії. Російська сторона тоді спростувала цю інформацію.

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