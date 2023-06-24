Чим довше РФ триматиме свої сили на українській землі, тим більше хаосу і проблем отримає, попередив президент.

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував заколот, який у Росії влаштував ватажок приватної російської компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Той, хто обирає шлях зла, займається саморуйнуванням, написав очільник української держави в Telegram. Український лідер зазначив, що повномасштабна слабкість РФ очевидна.

"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - зазначив він.

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За словами Зеленського, російська сторона довго маскувала власну слабкість та дурість свого правління пропагандою, а "тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш".

"І все це - одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що наша держава може захистити європейців від розповзання російського хаосу й зла.

Що коїться в Росії - сьогодні це варто знати

Станом на суботу, 24 червня, відомо, що члени ПВК "Вагнер" контролюють Ростов-на-Дону та місто Воронеж. За відомостями ЗМІ, найманці рухалися у напрямку Москви. У Воронежі, Москві та Московській області вже запровадили контртерористичну операцію.

Варто зазначити, що "вагнерівці" почали активно діяти на території РФ після того, як Євген Пригожин звинуватив підконтрольних російському Міноборони солдатів в обстрілі позицій його посіпак. Заколот в РФ нібито стартував для того, щоб покарати російське військове керівництво за ліквідованих російських окупантів.

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