Інформацію про враження передового штабу підтверджують кілька джерел.

У вівторок, 19 вересня, ЗСУ завдали удару по штабу 7-ї дивізії ПДВ Росії під Херсоном. Попередньо, від прицільного влучання у командно-польовий пункт загинуло багато офіцерів, повідомляє близький до однієї з "веж Кремля" телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"Точне число жертв ретельно приховується. У момент обстрілу у десантників проходило щоденне планування", - йдеться в повідомленні.

Дану інформацію каналу повідомили два джерела. Сам факт прильоту виданню підтвердив і голова організації ветеранів цієї дивізії Євген Ханін.

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Зазначається, що напередодні стало відомо про загибель колишнього заступника командира 7-ї дивізії ПДВ полковника Андрія Кондрашкіна. А на самому початку повномасштабного вторгнення - у лютому 2022 – загинув командир дивізії Андрій Суховецький, який потрапив під мінометний удар.

Російські втрати на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, у своєму вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про успішне враження одразу трьох пунктів управління ворожої армії на фронті. Однак у зведенні немає подробиць щодо цих ударів, тому не зрозуміло, чи йде мова про удар по штабу 7-ї дивізії ПДВ РФ.

Також Стратком ЗСУ раніше повідомив, що цього ранку Збройні Сили України завдали ударів по штабу російських окупантів у тимчасово захопленому Росією Мелітополі. Але це Запорізька область, а не Херсонська. Також невідомо, якому підрозділу належав цей штаб.

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