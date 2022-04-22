Окупанти намагаються скрити наслідки військових злочинів і влаштовують поховання чи кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про виявлене нове масове поховання загиблих маріупольців.

Про це він написав у Telegram.

"Нами отримано нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні скрити наслідки військових злочинів. Цього разу у Лівобережному районі біля кладовища с. Виноградне. Це знов підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання/поховання/кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста", - зазначив Андрющенко.

Він оприлюднив координати місця поховання і звертається до журналістської спільноти щодо фіксації через стільнікові знимки розташування "могильнику".

Як повідомляв УНІАН, вчора Андрющенко повідомив, що в результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців було встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців у с. Мангуш.

За його інформацією, в районі об’їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна, і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх "насипом".

Андрющенко зазначив, що всі тіла поміщено в пластикові пакети, що є підтвердженням попередньої інформації про накопичування тіл загиблих в іншому місці - в районі промзони в Маріуполі.

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