Мер Маріуполя допустив, що таким чином окупанти намагаються приховати наслідки своїх звірств.

Нову 30-метрову братську могилу знайшли під Маріуполем.

Про це заявив в ефірі телемарафону мер міста Вадим Бойченко.

"Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша вони (окупанти - ред.) вирили братську могилу і вантажівками привозять тіла", - сказав він.

За словами Бойченка, таким чином російські окупанти намагаються приховати всі злочини, які вони скоїли на території Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що у Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії росіянин. За її словами, крематорій розмістили в промисловій зоні складів по Володарському шосе в районі торгового центру "Метро".

А 11 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".

Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація в Маріуполі жахлива і продовжує погіршуватися.

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