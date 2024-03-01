Російські пілоти вже відчувають, що перебувають під прицілом.

В Повітряних силах Збройних сил України обіцяють вражати частіше бойові літаки російських загарбників. Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону.

Він розповів про успішну роботу українських захисників зі знищення російських літаків Су-34/35.

"На жаль, росіяни і м'ясні штурми не припиняють, і як командувач Повітряних сил казав, і м'ясні авіаційні атаки, тобто, не можуть второпати, що тут їх не чекають, що будуть вони дедалі частіше попадати у зону ураження нашої протиповітряної оборони, так як є у нас вже сьогодні засоби, які можуть їх діставати. Так, цих засобів мало, які можуть бити на далекі відстані, але вони є і на півночі, і на півдні, і на сході нашої країни", - сказав Ігнат.

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При цьому, він відзначив що російські окупанти вже роблять висновки.

"Не завжди вдається знищувати російських льотчиків. У них теж є протиракетні маневри. Є різні способи уникнути від потрапляння в літак. Але, як ви бачите, частенько їм це не вдається. Тому, російські льотчики вже відчувають те, що вони під прицілом, і це дуже добре. Залишається дочекатися ще більшого постачання від наших партнерів тих систем, які можуть їх знищувати, а також і літаків F16", - додав Ігнат.

Знищення російських літаків

Як повідомляв УНІАН, впродовж лютого українським Силам оборони вдалося збити 13 російських літаків. Зокрема, 29 лютого вдалося знищити 3 літаки Су-34 на сході України. Відомо про збиття на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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