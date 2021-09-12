Бойовики зазнали нових втрат у суботу, поділився "Штірліц".

На сході України в суботу, 11 серпня, бойовики самопроголошеної "ЛНР" підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, постраждали два супротивники.

У результаті підриву постраждали члени "2 окремої мотострілецької бригади" квазіреспубліки, написав у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний"Штірліц").

Безповоротні втрати на Донбасі зазнала так звана "ДНР" – "самоліквідувався" один бойовик "3 окремої мотострілецької бригади".

Читайте такожПорушення "Женевської конвенції": на Донбасі віддалено замінували позиції українських військових"Безповоротні (200) – 1 (1 – "3 омсбр"…, небойовий, в наслідок необережного поводження зі зброєю)", – поділився офіцер ВСУ.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку вересня на Донбасі противник 59 разів обстріляв позиції українських воїнів.

Зокрема, бойовики 19 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння. Захисникам України можна відкривати вогонь у відповідь.

За відомостями розвідки, знищено шістьох бойовиків, а 12 – поранено.

За місяць загинув один український воїн, 13 отримали поранення, а вісім – травмовані.

Війна на Донбасі – довідка УНІАН

У 2014 році частину Донецької та Луганської областей захопили бойовики "ДНР" і "ЛНР". Бойовиків підтримали влада Російської Федерації. На Донбас також вдерлися війська РФ.

Спочатку українська влада вирішила провести на частині Донбасу антитерористичну операцію, а пізніше замість неї було дано старт операції Об'єднаних сил.

Для розв'язання конфлікту у 2014-му в столиці Білорусі Мінську були підписані Мінські угоди.

Росія бере участь у врегулюванні ситуації, але не визнає себе учасником війни та стверджує, що є "посередником".

У зоні конфлікту не раз запроваджували режим припинення вогню.

Автор: Екатерина Присяжнюк