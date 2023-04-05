Правоохоронці встановили їх особистості.

В Україні судитимуть 15 російських військових, які майже місяць утримували 368 людей у підвалі школи в Ягідному на Чернігівщині.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, прокурори скеровали до суду обвинувальний акт щодо 15 російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

"За жорстоке поводження з цивільним населенням на Чернігівщині судитимуть 15 військовослужбовців РФ. Слідством встановлено, що на початку березня 2022 року в окупованому с. Ягідне Чернігівського району озброєні військові ЗС РФ позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи в якості "живого щита" 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОГПУ, окупанти використовували місцевих жителів для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку українських військових.

Пекло у підвалі в селі Ягідне: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року окупанти утримували у підвалі площею менш ніж 200 квадратних метрів 368 українців, в тому числі 69 дітей. Люди перебували там у жахливих умовах.

За 27 днів 11 мирних жителей померли, ще десятьох розстріляли російські загарбники.

Відомо, що всі 173 будинки цього села зазнали пошкоджень, 16 - зруйновано. У Чернігівській обласній військовій адміністрації повідомляли, що за рік вдалося відремонтувати понад 100 домівок.

Нещодавно це село відвідав президент України Володимир Зеленський. Він побажав Путіну "провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету".

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