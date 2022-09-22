Серед звільнений начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич "Тавр".

Військовослужбовці, які повернулися з полону, отримуватимуть первинну медичну допомогу.

Про це у Telegram повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

В повідомленні зазначається, що вчора відбувся вже другий обмін захисників "Азовсталі". "В рамках обміну додому повернулося 108 бійців полку "Азов", загалом обміняли 215 військовослужбовців – захисників "Азовсталі". 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 – до рядового й сержантського складу. Згідно з інформацією Координаційного штабу, серед звільнених – військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ, а також двоє цивільних", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що звільнені командири гарнізону "Маріуполь": Денис Прокопенко "Редіс", Святослав Паламар "Калина", Сергій Волинський "Волина", Денис Шлега та Олег Хоменко, згідно з домовленостями, знаходяться в Туреччині. Також зазначають, що серед звільнений начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. "Звільнений Богдан Кротевич "Тавр" знаходиться в Україні разом з іншими поверненими захисниками", - сказано в повідомленні.

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"Наразі обміняні військовослужбовці розподіляються по медичних закладах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу. Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить суспільство та засоби масової інформації не турбувати героїв та дати їм час для адаптації. Зараз в пріоритеті – відновити здоров‘я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою, та дати їм можливість насолодитися спілкуванням з родинами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега).

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед обміняних є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.