Він нагадав, що після минулорічних вибухів окупанти також проводили обшуки в будинках кримських татар, тоді шість людей посадили на 13-15 років.

Після нещодавньої "бавовни" у тимчасово окупованому Криму російські окупанти активізували тиск на кримських татар, проводять облави та обшуки у будинках.

Як заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі каналу "Ми-Україна", подібна ситуація була й після минулорічних вибухів у Криму на військовому аеродромі у Новофедорівці, де було знищено десяток літаків. та на складі боєприпасів біля Джанкоя.

Чубаров зазначив, що тоді окупанти провели обшуки в будинках кримських татар і шість людей посадили на 13-15 років, зараз йдуть суди.

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Він додав, що зараз ситуація повторюється.

"Ми зараз бачимо що вони після цих ударів у серединних районах Криму проводять широкі облави, заходять по домівках, деяких забирають у відділення поліції, проводять якісь бесіди. Вони копаються в телефонах і компютерах, намагаються знайти якийсь фактичний матеріал", - розповів Чубаров.

Бавовна в Криму не вщухає з початку війни

У серпні минулого року в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Тоді внаслідок вибухів було знищено щонайменше 9 літаків.

А через тиждень після цього у військовій частині в Джанкойському районі Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів, вибухи лунали майже добу.

Майже через рік, 20 липня, в районі військового аеродому в Новофедорівці знову пролунали вибухи.

Також у Криму часто вибухають склади з боєприпасами. Так, 22 липня сталася детонація складу боєприпасів у Жовтневому. А 24 липня сталося попадання в склад боєприпасів в Джанкойському районі.

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