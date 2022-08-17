Про постраждалих і ступінь пошкоджень складу не повідомляється.

Розриви боєприпасів на складі окупантів під Джанкоєм в Криму припинилися аж через добу.

Про це повідомляє ТАСС.

"Розриви боєприпасів на складі військового призначення під Джанкоєм на півночі Криму припинилися", - йдеться в повідомленні видання.

Про детонацію снарядів російські пропагандисти писали вранці 16 серпня.

Про постраждалих і ступінь пошкоджень складу не повідомляється.

Як вибухи вплинуть на становище російської армії на материковій частині України

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, вчорашні вибухи під Джанкоєм серйозно пошкодили російську логістику. Під "удар" потрапили угруповання ворога на півдні Запорізької та заході Херсонської областей.

При цьому у експертів немає даних, що удари були завдані з західного озброєння, що постачається ЗСУ. Але, ймовірно, атаки на військові об'єкти РФ в Криму узгоджуються з контрнаступальними діями ЗСУ в Херсонському напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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