Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по Запоріжжю / фото Запорізька обласна військова адміністрація
Російські окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, є постраждалі.
Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля"", - сказано у повідомленні.
Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з яких дитина.
Уточнену інформацію в ОВА обіцяють надати пізніше.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог намагається зміцнитися в Запорізькій області. Там ворожі війська в результаті штурмових дій закріпилися поблизу села Таврійське.