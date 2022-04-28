Також пошкоджено два будинки в приватному секторі.

Російські окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, є постраждалі.

Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля"", - сказано у повідомленні.

Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з яких дитина.

Уточнену інформацію в ОВА обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог намагається зміцнитися в Запорізькій області. Там ворожі війська в результаті штурмових дій закріпилися поблизу села Таврійське.

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