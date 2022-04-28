До складу угруповання флоту РФ входять також підводні човни.

Російські кораблі в Чорному морі залишаються в готовності до нанесення ракетних ударів по Україні.

Про це повідомив прес-секретар оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів з підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення доставку в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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