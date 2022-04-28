На Південнобузькому напрямку угруповання противника зосереджують основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

В Запорізькій області ворожі війська в результаті штурмових дій закріпилися поблизу села Таврійське.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації станом на 6.00 28 квітня.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

"Ворог в результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається завдавати вогневого ураження по позиціях українських військ в районах населених пунктів Олександрівка та Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав і Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії", - повідомили в штабі.

За даними Генштабу, на Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій і маневрів з метою введення в оману і недопущення перекидання військ ЗСУ на інші напрямки.

Окупанти продовжують використовувати аеродром Мелітополя для базування і польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 і транспортно-бойових Мі-8.

Також зазначається, що з метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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