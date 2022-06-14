Михайло Подоляк адресував звернення учасникам "Рамштайну".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликає міністрів оборони, які зберуться на зустрічі у форматі "Рамштайн-3", ухвалити рішення на користь якнайшвидшої передачі зброї Україні.

Відповідний допис Подоляк зробив у Twitter.

"Кожен учасник формату "Рамштайн" має заплющити очі й уявити світ, у якому Росія перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення".

Нагадаємо, що 15 червня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи міністрів оборони з питань підтримки України. Зустріч пройде у форматі "Рамштайн-3". Перша зустріч групи підтримки України на рівні очільників оборонних відомств відбулася 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, у ній взяли участь понад 40 країн. Друга зустріч пройшла 23 травня.

Раніше Подоляк озвучив конкретний запит від України на поставку озброєння. У список побажань Подоляк включив 500 танків, 1000 гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню та 2000 одиниць бронетехніки.

Міністр оборони США Остін заявив, що його країна готова задовільнити запити України.

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