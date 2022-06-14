За його словами, метою Сполучених Штатів та союзників залишається перемога України у війні та ослаблення Росії.

Сполучені Штати та їхні союзники готові задовольнити всі потреби України щодо озброєння протистояння російському вторгненню.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Таїланду, інформує прес-служба Пентагону.

Журналіст запитав остіна, чи досі метою США та союзників залишається перемога України у війні та ослаблення Росії. Крім того, він згадав заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про потреби України в озброєнні - зокрема, той сказав про 1000 гаубиць та 300 РСЗВ.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху… У нас також є партнери з усього світу, які готові реально допомогти Україні. Ви знаєте, що ми надали значну кількість гаубиць та велику кількість боєприпасів поряд з багатьма іншими речами. Інші країни також їх надали", - відповів очільник Пентагону.

Остін наголосив, що США та партнери продовжать докладати зусиль, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якнайбільше підтримки та допомогти ЗСУ досягти успіху.

Він нагадав, що цього тижня США втретє скликають Контактну групу з питань оборони України Рамштайн-3. Зустріч відбудеться у Брюселі.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Олексій Резніков не задоволений втратою інтересу з боку західних країн і ЗМІ до потреб української армії і певним почуттям полегшення, незважаючи на запеклі бої в Україні.

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