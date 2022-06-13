За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, для завершення війни Україні потрібен паритет важкої зброї.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що для завершення війни Збройним силам України потрібен паритет важкої зброї.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів. 15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, які цілі стоять в України в нинішній війні, розв'язаній Росією.

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