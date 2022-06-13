Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що для завершення війни Збройним силам України потрібен паритет важкої зброї.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів. 15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, які цілі стоять в України в нинішній війні, розв'язаній Росією.