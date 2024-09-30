Тепер звідти окупантам залишилося приблизно 9 км до самого міста Покровськ.

Російським окупантам вдалося захопити ще два села під Покровськом. Таким чином вони розширили плацдарм на Покровському напрямку, просунувшись на північ.

Саме там ворог захопив села Крутий Яр, а також сусіднє село Красний Яр. Тепер звідти окупантам залишилося приблизно 9 км до самого міста Покровськ, зазначив аналітик BILD Юліан Рьопке.

"Російські окупанти захопили Красний Яр і Крутий Яр за 9 км на схід від Покровська", - повідомив експерт.

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Ситуація в районі Покровська

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що росіяни досягли просування на важливих ділянках фронту. За його словами, ворог підійшов до Покровська, а далі великі міста із сотнями тисяч людей.

А вчора стало відомо, що окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України на Донеччині, і, як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, ворог окупував ще один населений пункт Донецької області - село Маринівка Новогродівської громади Покровського району.

Крім того, українські військові скаржаться на неналежну якість інженерно-фортифікаційних споруд у районі Гірника та Покровська, написав аналітичний проєкт DeepState, додаючи фото, якими поділилися з аналітиками бійці.

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