Окупанти просуваються в районі Покровська / фото УНІАН, Влад Абрамов

Російським окупантам вдалося захопити ще два села під Покровськом. Таким чином вони розширили плацдарм на Покровському напрямку, просунувшись на північ.

Саме там ворог захопив села Крутий Яр, а також сусіднє село Красний Яр. Тепер звідти окупантам залишилося приблизно 9 км до самого міста Покровськ, зазначив аналітик BILD Юліан Рьопке.

"Російські окупанти захопили Красний Яр і Крутий Яр за 9 км на схід від Покровська", - повідомив експерт.

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Ситуація в районі Покровська

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що росіяни досягли просування на важливих ділянках фронту. За його словами, ворог підійшов до Покровська, а далі великі міста із сотнями тисяч людей.

А вчора стало відомо, що окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України на Донеччині, і, як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, ворог окупував ще один населений пункт Донецької області - село Маринівка Новогродівської громади Покровського району.

Крім того, українські військові скаржаться на неналежну якість інженерно-фортифікаційних споруд у районі Гірника та Покровська, написав аналітичний проєкт DeepState, додаючи фото, якими поділилися з аналітиками бійці.

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