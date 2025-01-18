На Покровському напрямку Сили оборони знищують близько 300 окупантів кожної доби.

Російські окупаційні війська з інших напрямків знімають підрозділи, щоб перекинути їх на Покровський напрямок. Про це розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Наразі тривають штурми. Ворог переважно пересувається на легкових автомобілях і на багі. Уже стало закономірністю, що вони пересуваються саме на легкових автомобілях марки "Жигулі" різних моделей", - сказав він у етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни активно використовують погодні умови, щоб під покровом туману або вночі пересуватися та накопичуватися. При цьому Силам оборони вдається їх виявляти і намагатися знищувати на дальніх підступах.

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"Загалом на Покровському напрямку Сили оборони знищують близько 300 окупантів, і така цифра плюс-мінус кожної доби. Бачимо, що окупанти своїх намірів не припиняють. На південний захід від Покровська загарбники намагаються кидати сили. Також є інформація, що ворог з інших напрямків знімає підрозділи, але того успіху, який вони собі намітили, не досягають", - додав Цехоцький.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Більше половини міста Торецьк не контролюється Силами оборони України. Про це розповів офіцер 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України з позивним "Скромний".

Він повідомив, що російські окупанти штурмують в основному не на броньованій техніці, а на автомобільній, а також використовують багі, квадроцикли, мотоцикли, самокати.

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