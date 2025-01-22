Водночас окупанти мають нові просування.

Бійцям українського війська вдалося відкинути російських загарбників в районах двох населених пунктів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український аналітичний проєкт DeepState. Згідно з оновленою мапою бойових дій, Сили оборони України відкинули сили Російської Федерації біля Шевченко та в Удачному. Водночас окупанти мають деякі просування:

"Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного".

Ситуація на фронті

У останньому зведенні українського Генерального штабу повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 109 бойових зіткнень з окупантами. Найважчим напрямком залишається Покровський - лише тут росіяни здійснили понад 50 штурмових та наступальних дії.

Відео дня

Раніше у 13-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" повідомили, що українські бійці потроху витісняють росіян до кордону на північ від Харкова.

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