Він з 2-го мотострілецького батальйону 28-го мотострілецького полку.

В український полон потрапив солдат окупаційної армії Російської Федерації, який брав участь у провальних штурмах Дач біля Херсона.

Відео його допиту опубліковане в Telegram-каналі "Николаевский Ванек". Салават Єрмабітов родом з Башкортостана. За професією він автослюсар, однак працював різноробочим у монастирі. У квітні 2023 року, після тривалого пияцтва, підписав контракт з російським міноборони.

Загарбник каже, що йому пообіцяли демобілізацію після одного року служби. Тепер він скаржиться, що командири постійно вимагали з них гроші за різні проступки. Також росіянин запевняє, що пошкодував про рішення йти на війну майже одразу.

Відео дня

У травні його відправили старшим групи на Дачі, нібито для чергування на спостережному пункті. Зрештою він потрапив у полон разом із двома своїми "підлеглими":

"Ми на одномісному човні гумовому перепливали втрьох. Там обстріли, "пташки", дрони. Ховатися почали. А потім, десь через півгодини вже, прийшли за нами".

Полон ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялосся, що бійці 12-ї окремої бригади спеціального призначення "Азов" захопили в полон одразу 20 військових загарбницької армії Росії.

А в полон до військових штурмового батальйону "Карпатська Січ" потрапив громадянин Сенегалу, який розплакався та розповів, що хотів заробити гроші для виїзду у Європу.

Також УНІАН писав про полоненого загарбника, який розповідав, що воював у приватній військовій компанії "Вагнер" і разом із Пригожиним брав участь у заколоті.

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