За неофіційними даними, в полоні Росії перебуває понад 14 тисяч цивільних українців.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначає, що Україна має неофіційні дані щодо місця утримання викраденого Росією українського журналіста, кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка. Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, яка наразі є інформація щодо Хилюка, і чи останній обмін, в якому було звільнено цивільних українців, дає іншим полоненим цивільним надію, що це стане системою.

"Щодо Дмитра Хилюка. Офіційно російська сторона не проінформувала мене, де він знаходиться, тому офіційно я не можу підтвердити це місце. Неофіційно у нас такі дані є. Щодо застосування до нього тортур, в тому числі", - зазначив Лубінець.

Він нагадав, що два тижні тому був з офіційним візитом в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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"У мене була зустріч з найвищим керівництвом ПАРЄ. В тому числі, ми зробили два сайд-івенти. Один був сайд-івент якраз по питанню цивільних заручників-журналістів. Там окремо ми порушували питання не тільки Дмитра, а й всіх журналістів. В тому числі, ми передали списки нашим міжнародним партнерам, щоб, можливо, вони використовували свої канали комунікації для повернення їх додому", - сказав омбудсмен.

Уповноважений зауважив, що ПАРЄ може розробити та ухвалити окрему резолюцію щодо незаконного затримання цивільних громадян України, включно з журналістами.

"Я сподіваюсь, що така резолюція буде прийнята на наступній сесії ПАРЄ в жовтні. Принаймні про це є зараз домовленість як з президентом ПАРЄ, з генеральною секретаркою, з новообраним генеральним секретарем, з комісаром із захисту прав людини. А також я зустрівся з чотирма найбільшими депутатськими групами ПАРЄ, і всі вони підтримують цю ідею", - зазначив Лубінець.

Він додав, що окремо порушував питання по Хилюку та по решті журналістів.

"Єдине, що я можу пообіцяти, що я буду в наступних своїх комунікаціях знову й знову порушувати це питання. Як і питання щодо повернення всіх громадян України", - наголосив Лубінець.

За його словами, за неофіційними даними, в полоні Росії перебуває понад 14 тисяч цивільних українців. Сюди входять і громадяни України, які були затримані Росією, починаючи з 2014 року, в Криму, на території Донецької та Луганської областей, а також на території України, яка перебувала або досі перебуває під тимчасовою окупацією Росії після її повномасштабного вторгнення. Зокрема, з території Київської області росіянами було викрадено понад 600 цивільних українців.

"З числа 14 тисяч … більше ніж дві тисячі громадян України, чий вік складає 65+. Коли я передавав цей список через посередників, я поставив запитання: навіщо така кількість літніх людей в російському полоні? Навіщо? Що ви хочете від них отримати?" - наголосив Лубінець.

Омбудсмен також зауважив, що в полоні Росії перебуває, зокрема, понад 400 українських жінок у статусі військовополонених. Водночас наразі не має остаточної цифри, скільки українців утримується в Білорусі.

"У мене немає остаточної цифри, загальної цифри, скільки ще громадян України залишаються в місцях несвободи на території Білорусі. Але скажу так: у нас продовжується спілкування з білоруською стороною", - сказав уповноважений.

Росія утримує журналіста УНІАН

Як повідомляв УНІАН, серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Наприкінці травня 2024 року один зі звільнених з полону повідомив, що Хилюк передає батькам привіт та сподівається на звільнення.

26 червня журналістка та подруга Хилюка Наталія Богута під час заходу в ПАРЄ розповіла про тортури, яких журналіст УНІАН Хилюк зазнає в полоні РФ. На нього, зокрема напускають собак. За її словами, Хилюку також ламають ребра і відмовляються надавати медичну допомогу.

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