Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що були проведені відповідні переговори.

Польща виступила ініціатором створення коаліції серед країн, що постачають сучасну бронетехніку в Україну. Сюди відносяться і важкі танки.

Такою інформацією поділився Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на персональному акаунті в Twitter. Він написав: "За моєю ініціативою ми провели переговори серед країн з танками Leopard 2A4, щоб спільно створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України".

Міністр оборони не уточнив, про які саме держави йдеться. Однак Leopard 2A4 є на озброєнні у багатьох європейських країн.

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Поставки танків Leopard в Україну: остання інформація

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня оголосив про поставки Leopard для ВСУ. Українські захисники отримають 14 одиниць Leopard 2A4. Разом з цим Німеччина схвалила відправку танків свого виробництва з інших країн.

Як повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко: "Сьогодні (27 січня — УНІАН) багато країн офіційно підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка".

Іспанія теж приєдналася до держав, які відправлять Leopard для ЗСУ. Але її танки спочатку необхідно відремонтувати.

Канада погодилася передати 4 одиниці Leopard 2 і надати інструкторів для навчання українських солдатів.

Як повідомило видання The Washington Post, США і європейські країни можуть зіткнутися з логістичними проблемами при транспортуванні танків в Україну. Причина полягає в різній матеріально-технічній базі у кожної з держав.

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