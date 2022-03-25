Захід ввів чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо.

Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у статті, опублікованій видання Politico.

Захід ввів чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко, заявив Матеуш Моравецький.

Тому три країни пропонують наступні кроки:

По-перше, потрібно відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів.

По-друге, потрібно запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві.

По-третє, потрібно повністю зупинити російську пропаганду в Європі.

По-четверте, потрібно заблокувати російські кораблі в європейських портах.

По-п'яте, необхідно ввести таку ж блокаду автомобільного транспорту в Росію та з Росії.

По-шосте, потрібно запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища.

По-сьоме, потрібно призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС - російський народ повинен зрозуміти, що він отримує наслідки через цю війну.

По-восьме, потрібно запровадити санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія".

По-дев'яте, потрібно запровадити повну заборону на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

По-десяте, потрібно виключити Росію з усіх міжнародних організацій - не можна сидіти за одним столом із злочинцями.

Якщо це не зупинить війну, зазначає Моравецький, то треба йти далі.

"У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами", - заявляє прем’єр-міністр Польщі.

"Якщо ми хочемо відновити мир, Путін повинен знати, де червона лінія — лінія, яку він не може переступити. Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримати. Інакше Путін піде тільки далі", - додав Моравецький.

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