Також відзначено потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликає Польщу відкрити додаткові пункти пропуску на кордоні.

Про це Козицький повідомив у Telegram після зустрічі з віце-спікером сейму Республіки Польща Малгожатою Госєвською та генеральним консулом Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкєвіч, у розмові з якими висловив подяку і глибоку шану польському народові від українського.

"Пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту. Тому я звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них", - заявив Козицький.

Також він повідомив, що було обговорено потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

Раніше в ООН повідомили, що Україну через війну залишили вже 3 мільйони біженців.

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