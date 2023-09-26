"Онікс" вибухає, як С-300, але коштує значно більше.

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли про особливість ракет "Онікс", якими російська армія вчора завдала удару по Одесі.

"Онікси" це окрема історія", - речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса".

За його даними, російські "Онікси" здебільше знаходяться у тимчасово окупованому Криму, звідки загарбники їх запускають по Україні.

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"Це мобільні платформи та вони їх використовують звідти. Бо "Онікс", все ж таки, протикорабельна ракета. Насправді я на своїй практиці бачив, як ці "Онікси" не долітають, саме, тому що це протикорабельна ракета й у неї в "ДНК зашите" реагувати на великі металеві об’єкти. І вони її (ракету – УНІАН) не можуть перенавчити…", - розповів Плетенчук.

За його словами, він був свідком прильотів "Оніксів" прямо в землю, наприклад, поруч якоїсь великої ЛЕП. Військовий розповів, що ракети вибухають приблизно з такою ж силою, як ракети С-300, але "Онікс" коштує набагато дорожче.

Речник ВМС наголошує, що використання їх ворогом за не призначенням засвідчує те, що Російська Федерація насправді не має тих об’ємів озброєння, яким вона постійно хизується.

Що таке "Онікс"

П-800 "Онікс" - надзвукова протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями, поодинокими кораблями та наземною інфраструктурою. Довжина ракети (корабельний варіант) – приблизно 8 м, діаметр - 0,67 м, розмах крила - 1,7 м, маса (стартова) – 3 тонни. Максимальна швидкість ракети - 884 м/с (3182 км/год) на висоті та у поверхні - 2448 км/год. Згідно з інформацією з відкритих джерел, протикорабельна ракета П-800 "Онікс" коштує понад 4 млн доларів.

Атаки по Одесі та області

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські загарбники завдали по Одесі комбінованого потужного удару – дронами-камікадзе, ракетами "Калібр" та "Онікс". Майже всі безпілотники та ракети було збито, але саме "Онікси", за словами військових, влучили у портову інфраструктуру. Внаслідок майже повністю знищені морський пасажирський вокзал Одеського торговельного порту та готельний комплекс, що розташований поруч. На зерновому складі загинули дві людини.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Росії, ймовірно, надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", якими вона атакує південь України, не багато.

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