Ворог застосовує такі ракети для враження прибережної зони Миколаївської та Одеської областей.

Можна припускати, що в Росії надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", якими вона атакує південь України, не багато. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому зазначив, що в нього точної інформації по кількості таких ракет в Росії немає. Він додав, що ворог те озброєнння, яке є в нього є відразу застосовує.

"В нього партія БПЛА прийшла і вони їх відразу використовують проти України, щоб тримати нас постійно в напрузі. Так само, якщо б Оніксів у них було в достатній кількості, то вони б їх використовували частіше. Припускати можна, що Оніксів не є так багато, але жодних прогнозів і цифр немаю. Тут більше розкаже розвідка щодо саме цього типу озброєння", - зазначив Ігнат.

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Він нагадав, що дальність польоту ракети "Онікс" над водою на низькій висоті – 300 км, а на висоті понад 10 кілометрів може збільшитися удвічі, тобто до 600 км. Враховуючи, що їх застосовують з берегових комплексів такі як "Бастіон", то ракети "Онікс" застосовують для враження прибережної зони Миколаївської та Одеської областей.

Атаки України ракетами "Онікс" - деталі

За останній тиждень Одещина була кілька разів атакована Росією ракетами "Онікс". 23 вересня начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк поінформувала, що дві ракети влучили в рекреаційну зону. Вона зазначила, що ворог продовжує тероризувати південний напрямок, зокрема, Одещина зазнала ракетного удару. Ворог знов застосовував "Онікси" і ці надзвукові ракети окупанти випускаються окупантами з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з Криму.

У ніч на понеділок, 25 вересня, Росія могла запустити в бік України безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Крім того в напрямку Одеської області були пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

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