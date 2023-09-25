Для ліквідації наслідків ворожого удару залучено понад 110 рятувальників та понад 30 одиниць техніки.

В Одесі на складі з зерном, який у морському порту зруйновано через ворожий удар, під завалами знайдено тіла двох загиблих. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб", - розповів посадовець.

Згодом в Одесі виявили тіло другого працівника, який загинув через влучання російської ракети по складу з зерном, повідомив керівник ОВА Кіпер.

Крім того, в ефірі телемарафону Кіпер розповів, що значна частина морського вокзалу знищена. На складі, де знайдено обох загиблих, було близько 1 тис. тонн зерна.

За словами посадовця, також через нічну атаку по регіону пошкоджено десятки будівель та газова станція, через що майже 2 тис. абонентів залишилися без газопостачання. Наразі тривають відновлювальні роботи.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, під час розбору завалів на території Одеського порту виявили тіло чоловіка – співробітника одного з приватних підприємств. За попередніми даними, він працював електриком.

Зазначається, що у ніч на 25 вересня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами та безпілотними літальними апаратами по Одесі. Пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури, зерносховища, складські приміщення приватного підприємства та кілька приватних домоволодінь у передмісті Одеси.

"Суттєвих руйнувань зазнав одеський морвокзал та готель, що розташований поруч та не працює. Інформація стосовно постраждалих уточнюється, триває розбір завалів. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - наголосили у пресслужбі.

На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомила журналістам очільник пресслужби регіонального главку ДСНС Марина Мартиненко, вночі рятувальникам довелося працювати за різними адресами – місцях, у які влучили ворожі ракети.

"Це були складські приміщення одного з одеських підприємств. Також - займання рослинності на відкритій території на площі 700 кв. метрів. Але більшість сил та засобів були залучено у готелі морського вокзалу, де 20-поверхова будівля повністю зазнала ушкоджень - було 5 осередків пожежі на загальній площі понад 2 тис. кв. метрів", - розповіла Мартиненко.

За її совами, під час ліквідації пожежі у готелі було залучено 12 одиниць пожежної техніки та 42 рятувальники. Загалом залучено для ліквідації наслідків ворожого удару понад 110 рятувальників та понад 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Атака РФ на Одесу - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російська армія завдала масованого удару по Одесі ракетами та дронами. На морському вокзалі зруйновано готельний комплекс "Одеса". Повідомлялося, що поранення отримала жінка.

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