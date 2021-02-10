Стан пораненого воїна задовільний, повідомили в штабі.

Сьогодні на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим тиші, одного українського військового поранено.

Читайте такожСнайпер поранив українського військового на ДонбасіПро це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски.

«Внаслідок цього український воїн дістав вогнепальне поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь в бік позицій Об’єднаних сил з ручного протитанкового гранатомета.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська, застосувавши безпілотний літальний апарат, скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-4.

«На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь», - додали в прес-центрі.

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Автор: Надя Пришляк