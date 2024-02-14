У розвідці зауважують, що сьогоднішня поразка Росії та знищення чергового корабля - це великий удар по спроможностях флоту держави-агресора.

Потоплення російсього десантного корабля "Цезар Куніков" можна вважати привітанням для українців від Головного управління розвідки на День святого Валентина. Про це заявив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов, відповідаючи на запитання УНІАН щодо ситуації з цим кораблем.

"Складний період, складні часи. Утім, і в ці складні часи українці й українки мають право на свято. Тому Головне управління розвідки і всі складові Сил безпеки і оборони України привітали сьогодні українців і українок з Днем святого Валентина. І ось така успішна операція, коли "Цезар Куніков" тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють", - зауважив Юсов.

Він додав, що увесь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. "Магура" - це тепер дуже потужний бренд. Точно більш потужний, ніж російські так звані великі десантні кораблі", - сказав представник розвідки.

Юсов також зауважив, що те, з якою частотою відбуваються подібні успішні операції, показує, що українці вчаться, вдосконалюють тактику та стратегію. "І безумовно, такі заходи будуть продовжені", - наголосив він.

Представник ГУР додав, що сьогоднішня поразка Росії та знищення чергового ВДК - це великий удар по спроможностях флоту держави-агресора.

"Безумовно, наслідки цього агресор буде відчувати. По суті, зокрема після сьогоднішньої операції, на довгий період можна ставити жирний хрест на плануванні і намаганнях ворога проводити серйозні десантні операції проти України", - зауважив Юсов.

Він зазначив, що не може назвати кількість морських дронів, які були застосовані в операції, але нагадав, що це були "Magura V5".

"Приблизно чотири кілометри від берега, в районі Алупки, власне, й була реалізована ця операція. Це складні комплексні операції, вони готуються тривалий час. Відстежуються маршрути, збір даних відбувається. Ну, і планування самої операції. Все пройшло за планом, результативно", - розповів представник ГУР.

Юсов наголосив, що ворожий корабель знищений і не підлягає відновленню. "Разом із вантажем там був БК. І за наявною інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися", - сказав він і додав, що наразі уточнюється інформація щодо того, скільки саме особового складу перебувало на кораблі.

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

Як повідомляв УНІАН, рано вранці сьогодні, 14 лютого, жителів окупованої Алупки на півдні Криму розбудили вибухи і стрілянина в морі недалеко від берега.

ГУР МОУ розповіло, що російський корабель "Цезар Куніков" атакували кілька морських дронів Magura. Успішну місію зі знищення корабля здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МОУ.

Корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і тонув. Це одне із найновіших російських суден, яке могло вміщати 87 членів екіпажу на борту. Корабель використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

У ГУР зазначали, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Більшість членів екіпажу "Цезаря Кунікова" загинули.

У розвідці зазначають, що "Цезар Куніков" упродовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою. "За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля - під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", - зауважили у ГУР.

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